Стало известно о продвижении ВС России в западной части Курахово

«Иди и смотри»: ВС России продвигаются в застройке в западной части Курахово

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются в жилой застройке в западной части Курахово. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на бойца ВС России.

«Российская армия близка к полному освобождению населенного пункта», — подчеркивается в сообщении.

По данным канала, ВС России продолжают наступать в западной части Курахово. Подчеркивается, что гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовал оборону в многоэтажной застройке на западе населенного пункта.

Ранее оперативно-стратегическая группировка войск ВСУ «Хортица» рассказала о разрушении украинских позиций на кураховском направлении. Активнее всего российские войска пытаются продвинуться в районе населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Ясеново, Курахово, Андреевка и Дачное.