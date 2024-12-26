Стало известно о продвижении ВС России в западной части Курахово

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются в жилой застройке в западной части Курахово. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на бойца ВС России.
«Российская армия близка к полному освобождению населенного пункта», — подчеркивается в сообщении.
По данным канала, ВС России продолжают наступать в западной части Курахово. Подчеркивается, что гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовал оборону в многоэтажной застройке на западе населенного пункта.
Ранее оперативно-стратегическая группировка войск ВСУ «Хортица» рассказала о разрушении украинских позиций на кураховском направлении. Активнее всего российские войска пытаются продвинуться в районе населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Ясеново, Курахово, Андреевка и Дачное.