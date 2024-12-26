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13:17, 26 декабря 2024Бывший СССР

На кураховском направлении разрушено несколько позиций ВСУ

ОСУВ «Хортица»: на кураховском направлении разрушено несколько позиций ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На кураховском направлении отдельные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушены в результате штурмовых действий российских войск. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на оперативно-стратегическая группировка войск (ОСУВ) ВСУ «Хортица».

Активнее всего российские войска пытаются продвинуться в районе населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Ясеново, Курахово, Андреевка и Дачное.

Ранее также стало известно, что в Курахово основные бои идут в промзоне в западной части города. Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что там находится крупный трубный завод и ТЭС, которые ВСУ используют как укрепрайоны.

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