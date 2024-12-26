Стало известно место проведения основных боев в Курахово

Рогов: в Курахово основные бои идут в промзоне в западной части города

В Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) основные бои в настоящее время идут в промзоне в западной части города. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Сейчас основные бои перекинулись и идут в промзоне — западная часть города. Там же находится крупный трубный завод и ТЭС, которые ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. "Ленты.ру") используют как укрепрайоны. Жилая застройка города освобождена», — объяснил Рогов.

Вместе с тем, отметил политик, российские военные наступают на подступах к Курахово. По его словам, Вооруженные силы России продвигаются на запад вдоль южных и юго-западных окраин города.

25 декабря стало известно о взятии под контроль российскими войсками всей жилой зоны в Курахово. Информацию об этом подтвердил советник главы ДНР Ян Гагин.