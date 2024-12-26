Странная находка в подвале дома позабавила пользователей сети

Пользователь Reddit с ником Hopingandwaiting показал странную игрушку, которую он обнаружил в подвале чужого дома. Пост мужчины вызвал обсуждения в сети: многие комментаторы принялись шутить над находкой.

Автор поста рассказал, что шел по улице, когда заметил светящегося игрушечного солдатика в подвале чужого дома. «Подойдя ближе, я заметил, что он висит в петле», — уточнил мужчина. К публикации он прикрепил несколько фотографий со странной вещью.

Находка позабавила комментаторов. «Этот игрушечный солдатик явно сделал много вещей, которые нельзя делать игрушкам, во время своей командировки», — поиронизировал один из них. «Честно говоря, это похоже на то, что я делал, когда был ребенком. Я думал, что это забавно и что это привлечет ко мне внимание», — заявил другой. Еще один участник обсуждения пошутил, что таким образом владелец дома мстит игрушкам.

Один из пользователей представил, что хозяин дома мог бы ответить автору снимка. «Ладно, у меня есть некоторые причуды, это правда. Но именно ты подглядываешь за мной», — написал он.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал на портале, как, проснувшись утром, обнаружил жуткую картину в доме. Комментаторы посоветовали мужчине проверить чердак.