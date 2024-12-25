Мужчина проснулся и обнаружил жуткую картину в собственном доме

Пользователь Reddit с ником Spud788 рассказал на портале, как, проснувшись утром, обнаружил жуткую картину в доме. Комментаторы посоветовали мужчине проверить чердак.

Автор поста объяснил, что живет в старом доме с чердаком, куда ведут два люка. «Сегодня утром мы проснулись и увидели, что оба люка открыты. Ночью нас никто не беспокоил», — описал ситуацию рассказчик. Поначалу он объяснил произошедшее тем, что люки открыл порыв ветра. Однако затем мужчина понял, что они слишком тяжелые, чтобы открыться таким образом.

«Положите на чердаке немного гвоздей и смолы, а также осколки стеклянных украшений (...) Это создаст достаточно шума, чтобы вы проснулись и вызвали полицию», «Похоже, вы не одиноки в эти праздники!», «Выглядит не очень. Можете поставить сигнализацию или камеры наблюдения?», «По мотивам этой фотографии можно снять фильм ужасов», — порассуждали комментаторы.

Ранее женщина рассказала в TikTok, как после установки камер наблюдения дома сделал неприятное открытие. Она призналась, что не спала ночью после случившегося.