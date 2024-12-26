Трамп предложил хоккеисту баллотироваться в премьер-министры Канады

Трамп предложил хоккеисту Гретцки баллотироваться в премьер-министры Канады

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что предложил хоккеисту Уэйну Гретцки баллотироваться на пост премьер-министра Канады. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Я сказал: "Уэйн, почему бы тебе не баллотироваться на пост премьер-министра Канады, который скоро будет известен как губернатор Канады, тебе даже не пришлось бы вести предвыборную кампанию"», — заявил новый глава Белого дома.

Однако четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен по запрошенным шайбам в НХЛ не выразил интереса к идее политика.

Ранее сообщалось, что избранный американский лидер привлекает в свою команду ведущих представителей технологического сектора, несмотря на то, что во время его первого президентского срока Кремниевая долина в основном поддерживала демократов.