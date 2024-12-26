ЦБ понизил официальный курс доллара

Центробанк опустил официальный курс доллара на 27 декабря до 99,23 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) сохранило официальный курс доллара ниже психологической отметки в 100 рублей, опустив его на 27 декабря до уровня в 99,23 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Для сравнения, в четверг, 26 декабря официальный курс американской валюты находился на отметке в 99,61 рубля. Таким образом, ЦБ опустил котировки доллара примерно на 38 копеек. Официальный курс европейской валюты на 27 декабря установили на уровне в 103,29 рубля. Котировки евро регулятор понизил на 64 копейки. В свою очередь, официальный курс китайского юаня на завтра составил 13,47 рубля (минус 13 копеек).

Котировки американской валюты ЦБ держит на уровне ниже 100 рублей третий день подряд. В последний раз официальный курс доллара в России находился выше психологической отметки во вторник, 24 декабря. Тогда котировки составляли 101,61 рубля. Что касается евро, то официальный курс этой валюты стабильно падает с 20 декабря. С 20 по 27 число котировки европейской валюты упали на 4,66 рубля.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на мнение опрошенных аналитиков допустила риск ослабления курса рубля к ведущим мировым валютам в 2025 году. Подобной динамике, как утверждают эксперты, будет способствовать в том числе усложнение трансграничных расчетов на фоне усиления санкционного давления со стороны западных стран. Экономисты полагают, что с учетом этого фактора курс американской валюты в следующем году будет находиться в диапазоне от 95 до 110 рублей, а европейской — в коридоре 105-107 рублей.