ЦСКА объявил об уходе спортивного директора

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на сайте об уходе спортивного директора Андрея Мовсесьяна.
Решение было принято по соглашению сторон. «ПФК ЦСКА благодарит Андрея Николаевича за многолетнюю работу в спортивном блоке клуба. Несмотря на ограниченные условия, Андрей Мовсесьян неоднократно решал поставленные задачи», — отмечается в сообщении.
Мовсесьян занимал должность с 2022 года. До этого он работал в столичном клубе в качестве скаута.
После первой части сезона Российской премьер-лиги ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице. В активе армейцев 31 очко в 18 матчах.