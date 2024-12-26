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07:30, 26 декабря 2024Мир

В Швеции задумали использовать каменные убежища для защиты от России

В парламенте Швеции предложили использовать каменные убежища для защиты от РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Член парламента Швеции Рикард Нордин поднял вопрос о возможности использования непригодных для оборонных целей каверн — каменных убежищ. В своем обращении, адресованном министру гражданской обороны Швеции Карлу-Оскару Болину, депутат пишет, что каверны могут быть полезны для защиты инфраструктуры страны от действий России. «Лента.ру» изучила текст письма Нордина.

Он пишет, что после начала конфликта на Украине «ситуация с безопасностью в Швеции значительно ухудшилась». В связи с этим возникла необходимость пересмотра мер защиты как государственных, так и частных субъектов, уточняет Нордин. Парламентарий допускает возможность того, что Россия якобы может атаковать цифровую инфраструктуру Швеции.

«Конечно, вооруженные силы пересмотрели свои потребности, и теперь бизнес-сообщество начинает делать то же самое. Однако здесь есть ряд недостатков и проблем. По техническим причинам важные центры обработки данных должны располагаться вблизи шведских оптоволоконных узлов, которые расположены в трех крупных городах. Это также должны быть относительно крупные объекты, которые должны быть способны адаптироваться к новому бизнесу», — пишет депутат.

По всей Швеции есть большое количество каверн, которые больше не используются (...) или не планируются к использованию в обозримом будущем. Они нуждаются в капитальном ремонте и просто стоят и приходят в негодность. Они принадлежат муниципалитетам или правительственным учреждениям. После ремонта они не соответствовали бы потребностям вооруженных сил, но, поскольку бизнес-сообщество не предъявляет столь жестких технических требований, их можно было бы успешно использовать

Рикард Нординчлен парламента Швеции

Он подчеркивает, что идея использовать заброшенные убежища является «уникальной и прекрасной возможностью для общественности укрепить общую защиту и в то же время не платить за это самим». «Кроме того, нам нечего терять с точки зрения обороноспособности», — добавил автор обращения.

В связи с этим он спрашивает у министра о том, готово ли правительство дать распоряжения местным органам власти облегчить использование объектов для целей обороны.

Ранее член Европейского парламента от Литвы Вилия Блинкявичюте возмутилась тем, что инфраструктура Прибалтики не обладает достаточным уровнем защищенности и уязвима к атакам.

«Хотя Комиссия приняла рекомендацию о безопасности и стойкости подводных кабельных инфраструктур, эта инициатива будет завершена только к 2035 году, что является слишком поздним сроком, учитывая высокий риск гибридных атак на критически важные объекты инфраструктуры в регионе Балтийского моря, такие как Клайпедский терминал сжиженного природного газа», — писала она в своем обращении к Еврокомиссии.

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