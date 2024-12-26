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18:48, 26 декабря 2024Россия

В атакованном ракетами российском регионе снова объявили воздушную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В атакованной ракетами Курской области снова объявили опасность удара. Об этом сообщил оперштаб российского региона в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — говорится в сообщении.

Находящихся на улице мирных жителей оперштаб призвал зайти в ближайшее здание или другое подходящее укрытие.

26 декабря Вооруженные силы Украины нанесли по Курской области ракетный удар. По сообщению оперштаба, системам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить две ракеты. Обломки снарядов повредили постройки в селе Разветье Железногорского района.

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