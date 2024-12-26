В Германии садовника оштрафовали за установку елки

Spiegel: в Гамбурге садовника оштрафовали за установку елки перед детским садом

В немецком Гамбурге садовника оштрафовали за установку рождественской елки перед детским садом. Об этом сообщает издание Spiegel.

Сообщается, что суд расценил поступок 53-летнего Флориана Шредера как незаконное проникновение на территорию детского сада. Мужчине назначили штраф в размере трех тысяч евро.

В суде Флориан Шредер не признал вину и попытался объяснить, что его действия были направлены на сохранение рождественских традиций. Однако судья охарактеризовал его поступок, как преднамеренный.

Отмечается, что садовник хотел порадовать детей, так как руководство сада не планировало устанавливать елку из-за стремления к «религиозному равенству».

Ранее эстонцы разгромили рождественскую елку в Литве и попали на видео. На опубликованных в сети кадрах видно, как туристы подходят к елке, ломают телефон Деда Мороза и справляют нужду на подарки. Полиция начала проверку.