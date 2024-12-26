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15:47, 26 декабря 2024Россия

В Госдуме отреагировали на тайные попытки Франции помирить Москву и Киев

Депутат Госдумы Хамитов назвал лицемерным предложение Франции по Украине
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Амир Хамитов

Амир Хамитов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Предложение Франции, переданное России по закрытым каналам, по урегулированию ситуации на Украине показывает двуличность европейских деятелей. Об этом заявил депутат Госдумы Амир Хамитов, его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал данные главы МИД России Сергея Лаврова. Политик сообщил, что Париж несколько раз по закрытым каналам обращался к Москве и предлагал наладить диалог России и Украины.

«Это еще одно из бесчисленных доказательств лицемерия нынешнего коллективного Запада... постоянные упреки в неискренности намерений и двуличности этим европейским деятелям неплохо было бы адресовать себе самим», — сказал он.

Депутат добавил, что европейские политики не раз напоминали о принципе «Ни слова об Украине без Украины», от которого ранее не собирались отступать. Однако впоследствии стало понятно, что слова и действия в этом вопросе не совпадают.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп после визита в Париж срочно призвал Москву и Киев прекратить огонь и начать переговоры. По его мнению, украинские власти теперь готовы заключить с Россией сделку.

ЖЗЛ
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