Лавров: Франция по закрытым каналам предложила диалог по Украине в обход Киева

Франция предлагала России наладить диалог по Украине. Как рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Париж несколько раз обращался к Москве по закрытым каналам.

«Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: "Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу". Кстати, без всякой Украины — просто диалог по украинскому вопросу — как бы в нарушение принципа "ни слова об Украине без Украины"», — сказал Лавров в ходе интервью российским и зарубежным СМИ.

При этом, подчеркнул он, Россия не отказывается от диалога с Францией, несмотря на ее неоднозначную позицию. Так, французские власти выступают главным инициатором отправки «миротворческих войск» на Украину, готовят на своей территории боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заявляют, что нужно «долбить» Москву, чтобы Киев подготовился к переговорам с более сильной позиции.

Такое двусмысленное поведение не вызывает стремления серьезно относиться к инициативам французской стороны, отметил Лавров.

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Трамп и Зеленский встретились в Париже 7 декабря

На церемонию открытия собора Нотр-Дам-де-Пари после его пятилетней реставрации прибыли главы государств многих стран, в том числе президент Украины Владимир Зеленский и избранный президент США Дональд Трамп. Это стало первым визитом американского политика за рубеж и его первой очной встречей с украинским лидером после ноябрьских выборов.

По данным СМИ, Трамп должен был провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Однако встреча состоялась и в трехстороннем формате — на переговоры был приглашен Зеленский, хотя Трамп изначально не планировал подобной встречи. Именно Макрон убедил его в необходимости этого.

Известно, что встреча Зеленского с Трампом продлилась 35 минут. По информации New York Post, Трамп якобы вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а тот, в свою очередь, чувствовал себя некомфортно. «Трамп и Зеленский сидели, первый был бесстрастен, когда Макрон положил руку на руку украинского лидера. Французский президент, казалось, успокаивающе посмотрел на Зеленского», — сказано в статье.

Лавров высказался об этой встрече, отметив, что главной там была картинка.

Два политика и один расист нацистского толка сфотографировались на фоне этого собора Сергей Лавров глава МИД РФ

Россия подтвердила готовность к переговорам

После визита в Париж Трамп призвал Москву и Киев срочно прекратить огонь и начать переговоры. По его мнению, украинские власти теперь готовы заключить с Россией сделку.

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В ответ на заявления Трампа в России подтвердили готовность к переговорам, однако с одним условием — Украина должна вывести свои войска с территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, условия для моментального прекращения боевых действий были изложены Владимиром Путиным еще в июне.

«Наша позиция по Украине хорошо известна», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

