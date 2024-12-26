Лавров: Париж по закрытым каналам предлагал начать диалог по Украине без Киева

Франция несколько раз по закрытым каналам предлагала России наладить диалог по Украине без участия Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью российским и зарубежным СМИ, трансляция ведется на YouTube-канале МИД России.

«Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: "Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу". Кстати, без всякой Украины — просто диалог по украинскому вопросу — как бы в нарушение принципа "ни слова об Украине без Украины"», — рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что Москва не отказывается от диалога с Парижем. При этом Франция выступает главным инициатором отправки «миротворческих войск» на Украину, готовит на своей территории боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заявляет, что нужно «долбить» Россию, чтобы Киев подготовился к переговорам с более сильной позиции. Такое двусмысленное поведение не вызывает стремления серьезно относиться к инициативам французской стороны.

Комментируя встречу президента Франции Эммануэля Макрона, избранного главы США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в день открытия собора Нотр-Дам-де-Пари после его пятилетней реставрации, министр подчеркнул, что главной была картинка. «Два политика и один расист нацистского толка сфотографировались на фоне этого собора», — заключил глава МИД России.

7 декабря в Париже состоялась церемония открытия собора Нотр-Дам-де-Пари, куда прибыли главы государств многих стран. Это стало первым визитом Трампа за рубеж и его первой очной встречей с президентом Украины после ноябрьских выборов.