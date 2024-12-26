Лавров уличил Францию в нарушении договоренностей с Киевом

Франция несколько раз по закрытым каналам предлагала России наладить диалог по Украине без участия Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью российским и зарубежным СМИ, трансляция ведется на YouTube-канале МИД России.
«Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: "Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу". Кстати, без всякой Украины — просто диалог по украинскому вопросу — как бы в нарушение принципа "ни слова об Украине без Украины"», — рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров подчеркнул, что Москва не отказывается от диалога с Парижем. При этом Франция выступает главным инициатором отправки «миротворческих войск» на Украину, готовит на своей территории боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заявляет, что нужно «долбить» Россию, чтобы Киев подготовился к переговорам с более сильной позиции. Такое двусмысленное поведение не вызывает стремления серьезно относиться к инициативам французской стороны.
Комментируя встречу президента Франции Эммануэля Макрона, избранного главы США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в день открытия собора Нотр-Дам-де-Пари после его пятилетней реставрации, министр подчеркнул, что главной была картинка. «Два политика и один расист нацистского толка сфотографировались на фоне этого собора», — заключил глава МИД России.
7 декабря в Париже состоялась церемония открытия собора Нотр-Дам-де-Пари, куда прибыли главы государств многих стран. Это стало первым визитом Трампа за рубеж и его первой очной встречей с президентом Украины после ноябрьских выборов.