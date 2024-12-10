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08:44, 10 декабря 2024Мир

В Британии заявили о мести Трампа Зеленскому на встрече в Париже. Что стало причиной?

Меркурис назвал местью пренебрежительное отношение Трампа к Зеленскому в Париже
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Британский аналитик Александр Меркурис объяснил безразличие избранного президента США Дональда Трампа к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на встрече в Париже. По мнению эксперта, таким образом американский политик отомстил за схожее отношение во время визита президента Украины в Штаты.

Мекурис напомнил, что Зеленский поначалу не демонстрировал заинтересованности в общении с Трампом, когда приехал в США в сентябре. Он предположил, что та встреча с лидером Украины в Trump Tower, вероятно, оставила у американского политика не самые лучшие воспоминания, поскольку переговоры проходили в напряженной обстановке.

Кроме того, добавил эксперт, позднее Зеленский раскрыл конфиденциальные детали их беседы, связанные, в частности, с членством Украины в НАТО, а также получением ядерного оружия. «Не думаю, что [Трамп] готов тратить много времени на Зеленского. Его поведение в последние дни подтверждает это», — резюмировал Меркурис.

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Встреча Зеленского с Трампом продлилась 35 минут

7 декабря в Париже состоялась церемония открытия собора Нотр-Дам-де-Пари после его пятилетней реставрации, куда прибыли главы государств многих стран. Это стало первым визитом Трампа за рубеж и его первой очной встречей с президентом Украины после ноябрьских выборов.

По данным французских СМИ, Трамп должен был провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Однако в Париже состоялась встреча и в трехстороннем формате — на переговоры был приглашен Зеленский, хотя, по данным американского Axios, Трамп изначально не планировал подобной встречи. Именно Макрон убедил его в необходимости этого.

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По данным источника издания, в последние дни французский президент работал над этим вопросом. Решение провести переговоры было принято незадолго до их начала. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что переговоры трех лидеров длились всего 35 минут.

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Зеленский чувствовал себя некомфортно на встрече

После переговоров New York Post писало, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому во время встречи по случаю открытия собора Парижской Богоматери.

«Трамп и Зеленский сидели, первый был бесстрастен, когда Макрон положил руку на руку украинского лидера. Французский президент, казалось, успокаивающе посмотрел на Зеленского», — сказано в статье.

Журналисты отметили, что Зеленский чувствовал себя некомфортно в компании Макрона и Трампа. По словам авторов статьи, это было заметно во время их совместной фотосессии.

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