Британский аналитик Александр Меркурис объяснил безразличие избранного президента США Дональда Трампа к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на встрече в Париже. По мнению эксперта, таким образом американский политик отомстил за схожее отношение во время визита президента Украины в Штаты.
Мекурис напомнил, что Зеленский поначалу не демонстрировал заинтересованности в общении с Трампом, когда приехал в США в сентябре. Он предположил, что та встреча с лидером Украины в Trump Tower, вероятно, оставила у американского политика не самые лучшие воспоминания, поскольку переговоры проходили в напряженной обстановке.
Кроме того, добавил эксперт, позднее Зеленский раскрыл конфиденциальные детали их беседы, связанные, в частности, с членством Украины в НАТО, а также получением ядерного оружия. «Не думаю, что [Трамп] готов тратить много времени на Зеленского. Его поведение в последние дни подтверждает это», — резюмировал Меркурис.
Встреча Зеленского с Трампом продлилась 35 минут
7 декабря в Париже состоялась церемония открытия собора Нотр-Дам-де-Пари после его пятилетней реставрации, куда прибыли главы государств многих стран. Это стало первым визитом Трампа за рубеж и его первой очной встречей с президентом Украины после ноябрьских выборов.
По данным французских СМИ, Трамп должен был провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Однако в Париже состоялась встреча и в трехстороннем формате — на переговоры был приглашен Зеленский, хотя, по данным американского Axios, Трамп изначально не планировал подобной встречи. Именно Макрон убедил его в необходимости этого.
По данным источника издания, в последние дни французский президент работал над этим вопросом. Решение провести переговоры было принято незадолго до их начала. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что переговоры трех лидеров длились всего 35 минут.
Зеленский чувствовал себя некомфортно на встрече
После переговоров New York Post писало, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому во время встречи по случаю открытия собора Парижской Богоматери.
«Трамп и Зеленский сидели, первый был бесстрастен, когда Макрон положил руку на руку украинского лидера. Французский президент, казалось, успокаивающе посмотрел на Зеленского», — сказано в статье.
Журналисты отметили, что Зеленский чувствовал себя некомфортно в компании Макрона и Трампа. По словам авторов статьи, это было заметно во время их совместной фотосессии.