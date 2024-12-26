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17:29, 26 декабря 2024Бывший СССР

В Харькове прогремела новая серия взрывов

Серия взрывов прогремела в Харькове вечером 26 декабря
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Новая серия взрывов прогремела в Харькове вечером 26 декабря. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о серии взрывов появилось в 17:07 по московскому времени 26 декабря. Предположительно, взрывы прогремели за пределами города.

Воздушная тревога была объявлена на территории области после взрывов в 17:09. Официальные лица пока не комментировали факт взрывов.

Ранее серия взрывов прогремела в Харькове днем 26 декабря. Военно-воздушные силы Украины в своем Telegram-канале сообщали о возможном пуске корректируемых авиабомб Вооруженными силами России.

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