Серия взрывов прогремела в Харькове днем 26 декабря

Серия взрывов прогремела в Харькове днем 26 декабря. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрыве в пригороде Харькова появилось в 15:13 26 декабря. В 15:14 несколько взрывов прогремело в черте города.

Военно-воздушные силы Украины в своем Telegram-канале сообщали о возможном пуске корректируемых авиабомб Вооруженными силами России. Официальные лица пока никак не комментировали факт взрывов.

Ранее в Сумах 26 декабря в третий раз за день прозвучали взрывы. По данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины, на момент происшествия в регионе была объявлена воздушная тревога.