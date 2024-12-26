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15:21, 26 декабря 2024Бывший СССР

Серия взрывов прогремела в Харькове

Серия взрывов прогремела в Харькове днем 26 декабря
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Серия взрывов прогремела в Харькове днем 26 декабря. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрыве в пригороде Харькова появилось в 15:13 26 декабря. В 15:14 несколько взрывов прогремело в черте города.

Военно-воздушные силы Украины в своем Telegram-канале сообщали о возможном пуске корректируемых авиабомб Вооруженными силами России. Официальные лица пока никак не комментировали факт взрывов.

Ранее в Сумах 26 декабря в третий раз за день прозвучали взрывы. По данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины, на момент происшествия в регионе была объявлена воздушная тревога.

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