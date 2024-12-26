FT: в Италии обнаружили забитую роскошными сумками для России квартиру

В Италии обнаружили квартиру, которая до отказа забита сумками люксовых брендов, предназначенных для российских покупателей. Материал публикует Financial Times (FT).

Поставщик Михаил (фамилия не раскрывается) рассказал, что роскошные изделия хранятся в его квартире, поскольку он еженедельно отправляет в Россию до 20 посылок. Таким образом мужчина зарабатывает около 6 тысяч евро комиссионных.

«Итальянцам все равно. Для них главное — продать товар. Его дальнейшая судьба их не заботит. В магазинах меня все знают, как и моих коллег. Все прекрасно понимают, куда именно направляется эта люксовая одежда», — признается перекупщик.

При этом известно, что ранее ЕС запретил экспорт в Россию товаров стоимостью более 300 евро за штуку. Однако продавцы находят способы обойти санкции.

В марте 2022 года Евросоюз также запретил ввозить в Россию дорогие авто и ввел санкции против олигархов.