Депутат Рады Дубинский: Зеленский утратил доверие ВСУ и граждан Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утратил доверие Вооруженных сил Украины (ВСУ) и граждан страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«“Еще шесть месяцев” он сможет провоевать разве что сам, во главе с ротой “Квартала” (студия "Квартал 95", основателем которой являлся Зеленский — прим. «Ленты.ру»)», — высказался политик.

Дубинский заявил об утрате доверия ВСУ на фоне поражений и падения мобилизационного потенциала Украины. По мнению депутата, способность украинской армии продержаться в ближайшие полгода благодаря переданной военной помощи Запада переоценена. Он также отметил дискуссии о возможном снижении возраста мобилизации в ВСУ до 18 лет.

Ранее Дубинский заявил о подрыве способности ВСУ удерживать фронт. По его словам, с момента принятия закона о мобилизации в середине мая потери территорий и живой силы Киева стали расти в геометрической прогрессии.