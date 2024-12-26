В России объяснили желание Запада обсуждать украинский конфликт без Киева

Депутат Новиков: Франция стремится лучше понять позицию Москвы

Стремление Франции обсуждать украинский конфликт с Россией без участия Киева может объясняться желанием главы страны Эммануэля Макрона лучше понять позицию Москвы, а также занять место Германии в европейской политике, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Во-первых, это связано с необходимостью отвечать на разнородные запросы французского общества, где есть сторонники разных подходов, в том числе, по украинскому конфликту, — сказал Новиков. — Второе — Макрон пытается найти для себя место в европейской политике по мере того как ослабевает Германия. Парижу кажется, что пора замкнуть инициативу на себе».

Кроме того, как считает депутат, Запад сам загнал себя в ловушку, признавая разговоры с Москвой только с позиции силы. Из-за этого содержательный диалог на официальном уровне стал практически невозможным.

«Получилось так, что на этом этапе содержательно можно говорить только под завесой неофициальных переговоров, куда можно не звать Украину, и только так понять позицию России. Западным политикам кажется, что так можно поискать еще какую-то логику в действиях президента России Владимира Путина, в поведении Москвы. Только через непубличные контакты», — заключил Новиков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Париж несколько раз обращался к Москве по закрытым каналам. Он подчеркнул, что Россия не отказывается от диалога с Францией, несмотря на ее неоднозначную позицию.