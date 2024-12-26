В России осудили не знающих русский язык и требующих ставить им тройки студентов

В Татарстане осудили студентов-иностранцев за незнание русского языка

В Татарстане раскритиковали обучающихся в регионе студентов-иностранцев. Незнание ими русского языка осудил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Фрагмент его выступления на заседании опубликовал Telegram-канал «Жесть Казани».

По словам чиновника, в регионе учатся около 22 тысяч иностранных студентов. При этом нередко они не владеют русским языком.

Мухаметшин пояснил, что этот вопрос подняли представители преподавательского сообщества. Они рассказали, что иностранцы требуют ставить им необходимые для продолжения учебы оценки, поскольку они обучаются на коммерческой основе. «Они приходят и говорят: "Профессор, извини, я учу русский язык. Но сейчас я же оплатил, посмотри мою платежку. Право я получил, тройку мне поставь"», — пояснил он.

Ранее в России захотели не допускать до учебы в российских школах детей мигрантов, не владеющих русским языком. Инициатива получила широкую поддержку и начнет действовать с 1 апреля 2025 года.