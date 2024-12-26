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06:00, 26 декабря 2024Экономика

В России сократился интерес к картам UnionPay

«Выберу.ру»: интерес россиян к картам UnionPay в 2024 году сократился вдвое
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Каждый пятый опрошенный россиян оформил карту зарубежного банка, чтобы расплачиваться в путешествиях. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», передает ТАСС.

Между тем, карты UnionPay оказались вдвое менее популярными — в 2024 году их использовали только пять процентов респондентов против 14 процентов годом ранее.

Агентство уточняет, что из-за введения санкций карты UnionPay, выпущенные несколькими российскими банками, перестали функционировать за рубежом.

Отмечается, что карту зарубежных кредитных организаций оформили 21 процент опрошенных — год назад их было 18.

Ранее появился прогноз о малой вероятности того, что в России станет больше кредитных организаций, выпускающих карты UnionPay. Эксперты отметили, что небольшим банкам не под силу вложить крупные суммы в инфраструктуру для работы с китайской платежной системой. Кроме того, наладив массовую раздачу этих карт, организация рискует попасть под санкции.

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