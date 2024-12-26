Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:58, 26 декабря 2024Силовые структуры

В российском городе клиент выстрелил в тренера из-за отказа вернуть деньги за абонемент

В Татарстане поймали мужчину, стрелявшего в тренера из-за отказа вернуть деньги
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Татарстане задержан 35-летний мужчина, который выстрелил в тренера из-за отказа вернуть деньги за абонемент. Об этом сообщает «Блокнот ЧП 18+» в своем Telegram-канале.

В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным издания, ЧП произошло в фитнес-клубе «Адреналин», расположенном в Набережных Челнах. Там фигурант хотел вернуть деньги за абонемент, но не смог, потому что директора заведения не было на месте. После этого он достал травматический пистолет и выстрелил в тренера по боксу, который в этот момент находился у стойки ресепшена. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 44-летнего местного жителя, выстрелившего в голову продавца в магазине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы после заявлений о многоженстве и Деде Морозе. Ему предложили уехать из России

      Умер парализованный с 2007 года актер

      Пытавшемуся сжечь служебное авто российскому преподавателю вменили теракт

      В России высказались об условиях начала переговоров с Верховной Радой

      Аргентинская полиция пыталась заставить российских дипломатов дуть в алкотестер

      План «Ковер» ввели во всех аэропортах Москвы

      Выживший в авиакатастрофе в Казахстане рассказал о храбрости стюардессы

      Россиянам рассказали о пагубном влиянии снижения цен на экономику

      В Минске прошла встреча Дедов Морозов России и Белоруссии на высшем уровне

      Стали известны объемы добытого в России золота

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше