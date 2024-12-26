В российском городе клиент выстрелил в тренера из-за отказа вернуть деньги за абонемент

В Татарстане поймали мужчину, стрелявшего в тренера из-за отказа вернуть деньги

В Татарстане задержан 35-летний мужчина, который выстрелил в тренера из-за отказа вернуть деньги за абонемент. Об этом сообщает «Блокнот ЧП 18+» в своем Telegram-канале.

В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным издания, ЧП произошло в фитнес-клубе «Адреналин», расположенном в Набережных Челнах. Там фигурант хотел вернуть деньги за абонемент, но не смог, потому что директора заведения не было на месте. После этого он достал травматический пистолет и выстрелил в тренера по боксу, который в этот момент находился у стойки ресепшена. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 44-летнего местного жителя, выстрелившего в голову продавца в магазине.