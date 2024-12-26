В российском городе сотрудники полиции задержали группу лжеюристов за мошенничество

В Воронеже задержали группу лжеюристов за мошенничество

В Воронеже сотрудники полиции задержали группу лжеюристов за мошенничество. Об этом сообщило в своем Telegram-канале «МВД Медиа».

Им предъявили обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По данным ведомства, в начале 2021 года двое жителей Волгоградской области зарегистрировали фирму. В Воронеже они арендовали помещение, где с помощью сообщников заключали договоры с клиентами на оказание юридических услуг. Злоумышленники активно размещали свою рекламу в интернете, находясь в первых строках поиска. При переходе на сайт потерпевшие заполняли форму для обратной связи. Затем с ними созванивались аферисты и приглашали в офис на бесплатную консультацию и подписание документов.

Одна пенсионерка сообщила сотрудникам полиции, что заключила с ними договор на оказание услуг адвоката. Ее внук ранее был задержан за кражу из супермаркета. Лжеюристы убедили пожилую женщину, что уголовное дело в отношении ее родственника возбуждаться не будет, если она будет пользоваться их услугами. Компания своих обязательств не выполнила, но получила за это более 50 тысяч рублей.

В настоящее время в полицию обратилось более 15 человек. Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Оперативники полагают, что пострадавших может быть намного больше. Деятельность организации прекращена.

Ранее сообщалось, что в российском регионе сотрудники полиции задержали пособника мошенников.