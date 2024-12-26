В российском регионе объявили ракетную опасность

Губернатор Клычков объявил в Орловской области ракетную опасность

Губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил в регионе ракетную опасность. Подробный комментарий он привел в Telegram-канале.

Он призвал жителей российского региона укрываться в помещениях без окон. Клычков рекомендовал людям спрятаться в коридоре, ванной или кладовой.

Находящимся на улице гражданам, орловский губернатор посоветовал спуститься в укрытие.

Других подробностей по ситуации Клычков в своем посте не раскрыл.

Ранее сообщалось, что два украинских беспилотника сбили над Орловской областью. Тогда сведений о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало.

До этого два дрона были ликвидированы над Брянской областью. Пострадавших и разрушений также выявлено не было.