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22:23, 26 декабря 2024Россия

В Совфеде возложили на Россию ответственность за выход из ситуации кризиса

Косачев: выход для мира из ситуации кризиса зависит не от Запада, а от России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Мария Девахина

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что то, как мир будет выходить из острейшего кризиса, более всего зависит не от президента США и Запада в целом, а от России. Его слова приводит РИА Новости.

«Наибольшее внимание было приковано к смене лидера в США, однако глубоко убежден: то, как мир будет выходить из острейшего кризиса, более всего зависит не от президента США и не от Запада в целом, а от России», — заявил Косачев.

Он поблагодарил всех, кто принимал и продолжает принимать участие в успешном достижении целей и решении задач специальной военной операции. Косачев выразил глубокую признательность каждому, а также почтение и славу павшим.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога разобраться в первопричинах украинского кризиса. Он добавил, что Россия «всегда готова к консультациям» по этому вопросу для прояснения своей позиции.

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