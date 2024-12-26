В Совфеде возложили на Россию ответственность за выход из ситуации кризиса

Косачев: выход для мира из ситуации кризиса зависит не от Запада, а от России

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что то, как мир будет выходить из острейшего кризиса, более всего зависит не от президента США и Запада в целом, а от России. Его слова приводит РИА Новости.

«Наибольшее внимание было приковано к смене лидера в США, однако глубоко убежден: то, как мир будет выходить из острейшего кризиса, более всего зависит не от президента США и не от Запада в целом, а от России», — заявил Косачев.

Он поблагодарил всех, кто принимал и продолжает принимать участие в успешном достижении целей и решении задач специальной военной операции. Косачев выразил глубокую признательность каждому, а также почтение и славу павшим.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога разобраться в первопричинах украинского кризиса. Он добавил, что Россия «всегда готова к консультациям» по этому вопросу для прояснения своей позиции.