Джатрас: Запад не способен предложить РФ реальное решение конфликта на Украине

Запад не способен предложить России реальное и устойчивое урегулирование украинского конфликта. Дело в том, что западная политика направлена на сохранение собственного доминирования в Европе, рассказал РИА Новости отставной американский дипломат Джим Джатрас.

«Шансы на улучшение отношений все еще есть. Но посмотрите, что происходит. Трамп не стал президентом, чтобы управлять ликвидацией Американской империи. Он хочет избежать поражения на Украине. Его цель — заморозить конфликт», — считает эксперт.

По мнению Джатраса, Штаты стремятся избежать полного краха Украины, который стал бы катастрофой для НАТО и мог бы привести к распаду военно-политического блока. Вашингтон имеет другие цели, американские власти хотят атаковать Иран, затем перейти к конфликту с Китаем, считает эксперт. Джим Джатрас подчеркнул, что дальнейшее развитие событий зависит от позиции России.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что боевые действия на Украине завершатся уже в 2025 году. При этом, считает Орбан, у завершения конфликта есть только два сценария, один из которых подразумевает полное уничтожение одной из сторон.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин рассказал, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине. До этого глава государства подчеркивал, что определять сроки специальной военной операции на Украине контрпродуктивно.