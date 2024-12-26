Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:49, 26 декабря 2024Ценности

Внешность Дженнифер Лопес на новых фото оценили в сети словами «самый нелепый вид»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid USA / Legion-Media

Внешность американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес на новых фото оценили в сети словами «самый нелепый вид». Кадры публикует Daily Mail.

55-летнюю знаменитость запечатлели во время рождественских праздников в Аспене, штат Колорадо, США. Она отправилась в ресторан White House Tavern, представ перед камерами в черной парке с оформленным мехом капюшоном, сером свитере с геометрическим орнаментом, легинсах и сапогах с наружной меховой отделкой. Также артистка распустила волосы и подвела глаза черным карандашом.

Читатели издания раскритиковали образ Лопес в комментариях. «Без фильтров на лице она, конечно, выглядит иначе», «Выглядит на свой возраст без фильтров и магии фотошопа», «Боже, это что, ее самый нелепый вид?», «Сколько прекрасных животных погибло ужасной смертью из-за тщеславия этой женщины?», «Тот факт, что она до сих пор носит мех, говорит о ней все», «Отвратительный наряд», — заявили юзеры.

Ранее Лопес в откровенном виде пришла на показ фильма «Неудержимый», продюсером которого стал ее бывший супруг актер Бен Аффлек.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы после заявлений о многоженстве и Деде Морозе. Ему предложили уехать из России

      Умер парализованный с 2007 года актер

      Пытавшемуся сжечь служебное авто российскому преподавателю вменили теракт

      В России высказались об условиях начала переговоров с Верховной Радой

      Аргентинская полиция пыталась заставить российских дипломатов дуть в алкотестер

      План «Ковер» ввели во всех аэропортах Москвы

      Выживший в авиакатастрофе в Казахстане рассказал о храбрости стюардессы

      Россиянам рассказали о пагубном влиянии снижения цен на экономику

      В Минске прошла встреча Дедов Морозов России и Белоруссии на высшем уровне

      Стали известны объемы добытого в России золота

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше