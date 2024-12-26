Внешность Дженнифер Лопес на новых фото оценили в сети словами «самый нелепый вид»

Внешность американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес на новых фото оценили в сети словами «самый нелепый вид». Кадры публикует Daily Mail.

55-летнюю знаменитость запечатлели во время рождественских праздников в Аспене, штат Колорадо, США. Она отправилась в ресторан White House Tavern, представ перед камерами в черной парке с оформленным мехом капюшоном, сером свитере с геометрическим орнаментом, легинсах и сапогах с наружной меховой отделкой. Также артистка распустила волосы и подвела глаза черным карандашом.

Читатели издания раскритиковали образ Лопес в комментариях. «Без фильтров на лице она, конечно, выглядит иначе», «Выглядит на свой возраст без фильтров и магии фотошопа», «Боже, это что, ее самый нелепый вид?», «Сколько прекрасных животных погибло ужасной смертью из-за тщеславия этой женщины?», «Тот факт, что она до сих пор носит мех, говорит о ней все», «Отвратительный наряд», — заявили юзеры.

Ранее Лопес в откровенном виде пришла на показ фильма «Неудержимый», продюсером которого стал ее бывший супруг актер Бен Аффлек.