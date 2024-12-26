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14:31, 26 декабря 2024Из жизни

Вор украл младенца Иисуса из вертепа и вернул его с извинительной запиской

В США вор украл из вертепа младенца Иисуса, а через четыре дня вернул его
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Ben White / Unsplash

В США неизвестный вернул украденного младенца Иисуса с извинительной запиской. Об этом пишет UPI.

19 декабря вор украл из стоящего на центральной площади города Форт Коллинс вертепа фигурку младенца Иисуса. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения, полиция начала поиск подозреваемого. Однако четыре дня спустя неизвестный вор подкинул фигурку на станцию пожарной службы. К Иисусу была прикреплена записка с извинениями. «Мне очень жаль. Я импульсивно совершил глупую ошибку. Это больше не повторится», — написал преступник.

Полиция сообщила, что владельцы локального бизнеса, которые установили вертеп на площади, приняли решение не предъявлять никаких обвинений.

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В конце прошлого года в Испании злоумышленники похитили фигурку младенца Иисуса из рождественского вертепа. После этого на платформе TikTok появился видеоролик, в котором неизвестные заявили, что правоохранители плохо «присматривают» за младенцем Иисусом, и потребовали у местных властей выкуп в размере двух тысяч евро.

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