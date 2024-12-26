Женщина сбросила 25 килограммов и рассказала о секрете похудения

Женщина из Индии похудела с 85 до 60 килограммов при помощи простых тренировок

Женщина из Индии похудела на 25 килограммов при помощи простых тренировок. Ее историю публикует Hindustan Times.

Нита Тивари сбросила вес с 85 до 60 килограммов, используя комбинацию диеты и спорта. В основном она выполняла кардиотренировки, чередуя всего несколько простых движений. Тивари рассказала, что использовала фитнес-платформу и скамью. Она начинала с обычных подъемов на платформу — для этого нужно встать на нее, поднять одно колено, затем опуститься и чередовать ноги. Далее она выполняла прыжки на платформу и обратно. После этого боковые шаги на платформу — для этого надо встать на нее боком, поднять противоположную ногу, затем снова опуститься. В конце Тивари делала серию прыжков через скамью.

Она также поделилась несколькими советами: «Похудение — это особенное путешествие. Самые важные его составляющие — правильное питание и тренировки. Все тренировки помогают сбросить вес, но важно понимать, с чем может справиться наш организм. Например, человек, только начинающий заниматься фитнесом, не может сразу перейти к интенсивным кардиотренировкам. Это истощит его. Вместо этого они могут начать с более медленных тренировок и постепенно переходить к более интенсивным».

Ранее жительница Индии похудела на 22 килограмма за полгода после родов благодаря одному напитку. Женщина уверена, что сбросить лишние килограммы ей помог особый смузи.