Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:55, 26 декабря 2024Из жизни

Женщина сбросила 25 килограммов и рассказала о секрете похудения

Женщина из Индии похудела с 85 до 60 килограммов при помощи простых тренировок
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: @dietitian_neeta

Женщина из Индии похудела на 25 килограммов при помощи простых тренировок. Ее историю публикует Hindustan Times.

Нита Тивари сбросила вес с 85 до 60 килограммов, используя комбинацию диеты и спорта. В основном она выполняла кардиотренировки, чередуя всего несколько простых движений. Тивари рассказала, что использовала фитнес-платформу и скамью. Она начинала с обычных подъемов на платформу — для этого нужно встать на нее, поднять одно колено, затем опуститься и чередовать ноги. Далее она выполняла прыжки на платформу и обратно. После этого боковые шаги на платформу — для этого надо встать на нее боком, поднять противоположную ногу, затем снова опуститься. В конце Тивари делала серию прыжков через скамью.

Она также поделилась несколькими советами: «Похудение — это особенное путешествие. Самые важные его составляющие — правильное питание и тренировки. Все тренировки помогают сбросить вес, но важно понимать, с чем может справиться наш организм. Например, человек, только начинающий заниматься фитнесом, не может сразу перейти к интенсивным кардиотренировкам. Это истощит его. Вместо этого они могут начать с более медленных тренировок и постепенно переходить к более интенсивным».

Материалы по теме:
Папа накачался Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
Папа накачалсяЛичный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
25 июня 2017
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020

Ранее жительница Индии похудела на 22 килограмма за полгода после родов благодаря одному напитку. Женщина уверена, что сбросить лишние килограммы ей помог особый смузи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина пыталась подорвать высокопоставленных российских военных. Бомбу собирались передать под видом подарка

      Лавров посоветовал Украине провести выборы президента

      Григорий Лепс показал фото 39-летней давности

      Выживших при крушении самолета в Казахстане пассажиров доставили в Москву

      Названа главная цель периода охлаждения для потребкредитов

      Лавров назвал законной озабоченность Турции о безопасности из-за Сирии

      Названа неочевидная причина депрессии и раннего старения

      Лавров назвал легитимный орган Украины для ведения переговоров с Россией

      В российском регионе осудили мужчину за попытку поджога дома семьи с ребенком

      Действия президента Грузии оценили словами «позорно и жалко»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше