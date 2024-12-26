Женщинам перечислили пять признаков посткоитального цистита

Посткоитальный цистит можно распознать по нескольким признакам, в том числе по участившемуся желанию сходить в туалет, рассказал уролог, онколог, врач высшей квалификационной категории, старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского» МЗ РФ, кандидат медицинских наук Александр Пранович. В беседе с «Лентой.ру» он назвал женщинам основные признаки этой болезни.

Пранович объяснил, что посткоитальный цистит — не редкость у женщин из-за особенностей анатомии. Чаще всего заболевание проявляется в скором времени после полового контакта, а распознать его можно по нескольким признакам. Так, у женщины в течение 12-48 часов после секса может подняться температура, появиться рези внизу живота и частые позывы к мочеиспусканию, в большинстве случаев оказывающиеся ложными, боль во время мочеиспускания, а также помутнение мочи и даже кровь в ней, перечислил уролог.

При цистите в области мочевого пузыря ощущается дискомфорт, иногда живот надувается, словно шарик Александр Пранович уролог, онколог

Пранович предупредил, что чаще болеют циститом женщины, которые используют во время секса смазку, игрушки для взрослых и контрацептивы со спермицидным гелем. Также риск развития инфекции увеличивается из-за гормональных изменений во время менопаузы и беременности. Играет свою роль и переохлаждение, так как ослабленный иммунитет не сумеет побороть бактерии, отвечающие за воспаление мочевого пузыря, отметил Пранович.

Ранее Пранович раскрыл два правила защиты от цистита после интимной близости. По его словам, нужно отказаться от некоторых поз, а также от использования лубрикантов.