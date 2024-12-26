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05:10, 26 декабря 2024Забота о себе

Женщинам перечислили пять признаков посткоитального цистита

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Посткоитальный цистит можно распознать по нескольким признакам, в том числе по участившемуся желанию сходить в туалет, рассказал уролог, онколог, врач высшей квалификационной категории, старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского» МЗ РФ, кандидат медицинских наук Александр Пранович. В беседе с «Лентой.ру» он назвал женщинам основные признаки этой болезни.

Пранович объяснил, что посткоитальный цистит — не редкость у женщин из-за особенностей анатомии. Чаще всего заболевание проявляется в скором времени после полового контакта, а распознать его можно по нескольким признакам. Так, у женщины в течение 12-48 часов после секса может подняться температура, появиться рези внизу живота и частые позывы к мочеиспусканию, в большинстве случаев оказывающиеся ложными, боль во время мочеиспускания, а также помутнение мочи и даже кровь в ней, перечислил уролог.

При цистите в области мочевого пузыря ощущается дискомфорт, иногда живот надувается, словно шарик

Александр Прановичуролог, онколог

Пранович предупредил, что чаще болеют циститом женщины, которые используют во время секса смазку, игрушки для взрослых и контрацептивы со спермицидным гелем. Также риск развития инфекции увеличивается из-за гормональных изменений во время менопаузы и беременности. Играет свою роль и переохлаждение, так как ослабленный иммунитет не сумеет побороть бактерии, отвечающие за воспаление мочевого пузыря, отметил Пранович.

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Ранее Пранович раскрыл два правила защиты от цистита после интимной близости. По его словам, нужно отказаться от некоторых поз, а также от использования лубрикантов.

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