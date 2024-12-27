48-летняя Дана Борисова показала лицо спустя четыре месяца после пластики

Телеведущая Дана Борисова показала лицо спустя четыре месяца после пластики

Телеведущая Дана Борисова показала лицо спустя четыре месяца после пластики. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

48-летняя звезда разместила кадр, на котором запечатлела себя крупным планом. На снимке она предстала в белой майке на тонких бретелях, без бюстгальтера и в черных трусах.

При этом Борисова отказалась от макияжа, демонстрируя натуральную внешность. Вдобавок она распустила светлые волосы. «Доброе-предоброе утро», — подписала телеведущая.

В апреле 2022 года Дана Борисова показала тело после второй липосакции и вызвала споры в сети. Комментаторы неоднозначно отнеслись к преображению телеведущей.