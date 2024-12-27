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19:27, 27 декабря 2024Ценности

48-летняя Дана Борисова показала лицо спустя четыре месяца после пластики

Телеведущая Дана Борисова показала лицо спустя четыре месяца после пластики
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова показала лицо спустя четыре месяца после пластики. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

48-летняя звезда разместила кадр, на котором запечатлела себя крупным планом. На снимке она предстала в белой майке на тонких бретелях, без бюстгальтера и в черных трусах.

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При этом Борисова отказалась от макияжа, демонстрируя натуральную внешность. Вдобавок она распустила светлые волосы. «Доброе-предоброе утро», — подписала телеведущая.

В апреле 2022 года Дана Борисова показала тело после второй липосакции и вызвала споры в сети. Комментаторы неоднозначно отнеслись к преображению телеведущей.

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