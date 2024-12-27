48-летняя Дана Борисова показала лицо спустя четыре месяца после пластики

Телеведущая Дана Борисова показала лицо спустя четыре месяца после пластики. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).
48-летняя звезда разместила кадр, на котором запечатлела себя крупным планом. На снимке она предстала в белой майке на тонких бретелях, без бюстгальтера и в черных трусах.
При этом Борисова отказалась от макияжа, демонстрируя натуральную внешность. Вдобавок она распустила светлые волосы. «Доброе-предоброе утро», — подписала телеведущая.
В апреле 2022 года Дана Борисова показала тело после второй липосакции и вызвала споры в сети. Комментаторы неоднозначно отнеслись к преображению телеведущей.