Дана Борисова показала тело после второй липосакции и вызвала споры в сети

Телеведущая Дана Борисова показала тело после второй липосакции на фото без одежды

Телеведущая Дана Борисова показала тело после второй липосакции и вызвала споры в сети. Снимки без одежды она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Известно, что 45-летняя знаменитость сделала вторую липосакцию, чтобы подкорректировать контуры рук и спины. На размещенных фотографиях она запечатлена без одежды. «Ровно неделя со дня липосакции. Ловите фото до и после. Выводы делать пока рано, фигура, конечно, еще будет меняться в лучшую сторону. Что думаете?» — поинтересовалась Борисова мнением поклонников.

Комментаторы неоднозначно отнеслись к ее преображению. «Еще хуже стало», «Спортом займись. От старости тебе все равно не убежать. Прими это достойно», «Это не стоит того. Столько наркоза переносить. Тем более, если не взять себя в руки, все вернется на круги своя», — раскритиковали ведущую некоторые из них. В то же время другие поддержали Борисову. «Супер!», «Дана — красотка», «Смелая девушка! Все показала», — похвалили они.

Раннее в апреле блогерша Шаста Дон уменьшила подбородок, но получила второй в виде болезненного отека. Девушка сделала инъекцию препарата под названием Belkrya, что служит нехирургической альтернативой липосакции.