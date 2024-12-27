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10:30, 27 декабря 2024Мир

Адвокаты президента Южной Кореи захотели оспорить законность импичмента

«Ёнхап»: адвокаты президента Юн Сок Ёля намерены оспорить законность импичмента
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Юн Сок Ёль

Юн Сок Ёль. Фото: Kim Hong-Ji / Pool / Reuters

Адвокаты президента Южной Кореи Юн Сок Ёля намерены оспорить в Конституционном суде законность запроса на проведение импичмента. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

На предварительном слушании по делу впервые собрались законные представители президента и Национальной ассамблеи. Они должны были изложить свои доводы, представить список свидетелей и доказательств, а также назначить даты будущих разбирательств. Сам южнокорейский лидер на слушание не явился, его присутствие не было обязательным.

Адвокаты Юн Сок Ёля отметили, что собираются оспорить в Конституционном суде не только фактические вопросы импичмента, но и его процессуальную сторону. По мнению агентства, адвокаты, вероятно, сомневаются в том, что повторное голосование по проекту импичмента похожего содержания соответствует норме. Следующее слушание по делу назначено на 3 января.

14 декабря члены Национального собрания Республики Корея поддержали импичмент главы государства 204 голосами. Юн Сок Ёль заверил, что будет бороться до конца вне зависимости от того, будет ли ему объявлен импичмент.

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