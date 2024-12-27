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13:02, 27 декабря 2024Россия

Армия России заняла населенные пункты в двух регионах в зоне проведения СВО

Минобороны: армия России заняла Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России заняла населенные пункты в двух регионах в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в сводке Минобороны России.

Речь идет о населенных пунктах Загрызово Харьковской области и Ивановка в Донецкой народной республике (ДНР).

Контроль над обоими населенными пунктами установили бойцы группировки войск «Запад». Недельные потери противника в зоне ответственности группировки превысили три тысячи человек.

26 декабря российские военнослужащие установили контроль над еще одним населенным пунктом в зоне СВО. Речь идет о селе Гигант в ДНР, который был занят подразделениями Южной группировки войск.

ЖЗЛ
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