Армия России заняла населенные пункты в двух регионах в зоне проведения СВО

Минобороны: армия России заняла Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР

Армия России заняла населенные пункты в двух регионах в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в сводке Минобороны России.

Речь идет о населенных пунктах Загрызово Харьковской области и Ивановка в Донецкой народной республике (ДНР).

Контроль над обоими населенными пунктами установили бойцы группировки войск «Запад». Недельные потери противника в зоне ответственности группировки превысили три тысячи человек.

26 декабря российские военнослужащие установили контроль над еще одним населенным пунктом в зоне СВО. Речь идет о селе Гигант в ДНР, который был занят подразделениями Южной группировки войск.