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14:02, 27 декабря 2024Россия

Боец СВО с перебитой рукой в одиночку 12 дней оборонял опорник от ВСУ при штурме Курахово

Раненый боец ВС РФ 12 дней в одиночку оборонял опорный пункт при штурме Курахово
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) 12 дней в одиночку оборонял опорный пункт, несмотря на полученные ранения. Об этом сослуживец бойца с позывным Кучер сообщил RT.

Описанная бойцом история произошла во время штурма города Курахово Донецкой народной республики. Солдат почти две недели удерживал занятую позицию, отражая попытки военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбить его из укрытия.

«У него была перебита кость на руке, осколки посекли ноги», — отметил собеседник издания. Ранения не помешали военнослужащему вернуться к своим после того, как он получил соответствующий приказ.

Ранее еще один участник СВО месяц провел в окружении. В это время он непрерывно оказывал помощь сослуживцам. Так, одному из них мужчина произвел ампутацию ноги в полевых условиях.

ЖЗЛ
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