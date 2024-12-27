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12:50, 27 декабря 2024Силовые структуры

Бывший поставщик российских компьютеров для МВД освободился из колонии по УДО

Осужденный за аферу экс-поставщик компьютеров для МВД РФ вышел из колонии по УДО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Бабушкинский районный суд Москвы условно-досрочно освободил из колонии бывшего гендиректора компании «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко, являвшегося единственным поставщиком российских компьютеров для нужд МВД России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Он был осужден на пять лет по делу о мошенничестве при поставках оборудования ведомству, а теперь вышел по УДО.

Опанасенко был задержан в 2019 году. Его компания «Т-Платформы» годом ранее заключила госконтракт на поставку почти десяти тысяч компьютеров за 357 миллионов рублей для нужд МВД.

Часть техники предназначалась для структур ГИБДД, принимающих экзамены на водительские права.

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