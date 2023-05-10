Единственного поставщика российских компьютеров МВД осудили на два года за аферу

В Москве осудили бывшего главу компании-поставщика компьютеров МВД РФ за мошенничество

Мещанский суд Москвы приговорил к двум годам и четырем месяцам лишения свободы бывшего гендиректора компании «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко, являющегося единственным поставщиком российских компьютеров для нужд МВД России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Бизнесмен признан виновным в мошенничестве при поставках ведомству оборудования.

Опанасенко задержали в 2019 году. Его компания в 2018 году заключила с МВД госконтракт на сумму 357 миллионов рублей, предусматривающий поставку почти 10 тысяч компьютеров. Часть техники предназначалась для структур ГИБДД, принимающих экзамены на водительские права.

«Т-Платформы» занимаются производством суперкомпьютеров, систем хранения данных и другой вычислительной техники. Ее дочернее предприятие — «Байкал Электроникс» — разработало процессор «Байкал-Т1».

В декабре 2017 года сообщалось, что МВД России отказалось от закупок российских компьютеров, работающих на процессорах «Байкал-Т1» от «Т-Платформы». Полиции было поставлено всего 1837 компьютеров на 71 миллион рублей, от остальной техники ведомство отказалось. Поставки сорвались из-за того, что министерство задержало аванс и не дало компании информацию, необходимую для выполнения контракта, объяснили в компании «Т-Платформы».

Отказ от закупки компьютеров с российским процессором связали с арестом главного конструктора МВД Андрея Нечаева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Именно он продвигал идею перевода ведомства на отечественное оборудование.