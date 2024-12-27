Диетолог посоветовала людям старше 60 лет один полезный напиток

Диетолог Соломатина: кефир помогает пожилым людям в профилактике остеопороза

Кефир может помочь пожилым людям в профилактике нескольких заболеваний, рассказала диетолог Елена Соломатина. Полезный напиток она посоветовала людям старше 60 лет в беседе с «Москвой 24».

Диетолог отметила, что кефир хорошо усваивается организмом — кисломолочный продукт брожения содержит лакто- и бифидобактерии и поддерживает микробиом кишечника. «От его здоровья во многом завияит иммунитет и состояние нервной системы», — объяснила врач.

Кроме того, в напитке есть кальций и витамин D, поэтому кефир может помочь людям старше 60 лет в профилактике перелома шейки бедра и остеопороза, продолжила диетолог. «Кальций необходим пожилым не только для поддержания костной системы, но и для нормального сокращения сердечной мышцы, работы сердечно-сосудистой системы и передачи нервного импульса», — добавила она.

Людям старше 60 лет Соломатина разрешила пить по одному-два стакана кефира в день, употребляя его и в чистом виде, и в супах, окрошке, смузи с бананом и ягодами.

При этом «молодой» кефир, то есть произведенный не более трех дней назад, оказывает послабляющее действие, а «старый» (от трех дней) будет давать закрепляющий эффект, объяснила специалистка.

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