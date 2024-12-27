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14:28, 27 декабря 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников призвал «отловить и кастрировать» пишущих от его лица мошенников

Врач Мясников предупредил, что от его лица рекламируют поддельный препарат
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о мошенниках, рекламирующих от его лица поддельный препарат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Доктор опубликовал видео, на котором был его образ, созданный с помощью технологии дипфейк. В ролике поддельный Мясников должен был рассказать о свойствах препарата, якобы очищающего сосуды.

«Не верь глазам (и ушам) своим! Жулики. Одно не могу понять: я не вижу сложностей отловить их и кастрировать. Заказать этот лжепрепарат, взять курьера и выбить всю цепочку», — призвал Мясников. Он добавил, что мошенники совершенствуют свои способы обмана россиян.

Ранее врач также жаловался на мошенников, звонящих от его имени по видеосвязи в мессенджерах. Мясников признался, что от злоумышленников «совсем житья не стало» и предрек возвращение к кнопочным телефонам. Он также посоветовал блокировать входящие незнакомые номера.

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