Доктор Мясников призвал «отловить и кастрировать» пишущих от его лица мошенников

Врач Мясников предупредил, что от его лица рекламируют поддельный препарат

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о мошенниках, рекламирующих от его лица поддельный препарат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Доктор опубликовал видео, на котором был его образ, созданный с помощью технологии дипфейк. В ролике поддельный Мясников должен был рассказать о свойствах препарата, якобы очищающего сосуды.

«Не верь глазам (и ушам) своим! Жулики. Одно не могу понять: я не вижу сложностей отловить их и кастрировать. Заказать этот лжепрепарат, взять курьера и выбить всю цепочку», — призвал Мясников. Он добавил, что мошенники совершенствуют свои способы обмана россиян.

Ранее врач также жаловался на мошенников, звонящих от его имени по видеосвязи в мессенджерах. Мясников признался, что от злоумышленников «совсем житья не стало» и предрек возвращение к кнопочным телефонам. Он также посоветовал блокировать входящие незнакомые номера.