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19:46, 27 декабря 2024Экономика

Экономию на командировках депутатов Госдумы оценили

Володин: в 2024 году Госдума РФ сэкономила 1 миллиард 372 миллиона рублей
Вячеслав Агапов
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В 2024 году Государственная дума РФ сэкономила 1 миллиард 372 миллиона рублей. Экономию оценил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости

По словам председателя нижней палаты парламента, всего удалось сэкономить порядка 13,7 процента от общего бюджета Думы. Эти средства вернут в бюджет.

Сильнее всего удалось сэкономить за счет проведения конкурсных процедур по закупке товаров, работ и услуг. Итоговая сумма составила 787 миллионов рублей. Еще 305 миллионов рублей сохранили из фонда оплаты труда депутатов, их помощников и аппарата, которые брали отпуска за свой счет.

Уменьшение расходов депутатов при работе в регионах привело к экономии 165, а сокращение расходов на командировки — еще трех миллионов рублей. Добиться этого удалось благодаря покупкам билетов в эконом-класс вместо бизнес-класса. Наконец, отпала необходимость платить взносы в международные организации, что позволило сберечь еще 112 миллионов рублей.

В начале года руководитель аппарата Государственной Думы Игорь Дивейкин предложил еще один способ сэкономить на депутатах. Члены нижней палаты парламента, не имеющие собственной недвижимости в Москве, до получения служебной квартиры будут жить в отелях до четырех звезд. По его словам, экономия бюджетных средств за счет понижения «звездности» гостиниц до четырех звезд в результате открытого аукциона составит 180 миллионов рублей.

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