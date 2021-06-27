В Госдуме придумали способ сэкономить на депутатах

В Государственной Думе придумали способ сэкономить на депутатах. Так, члены нижней палаты парламента, не имеющие собственной недвижимости в Москве, до получения служебной квартиры будут жить в отелях до четырех звезд, заявил руководитель аппарата Государственной Думы Игорь Дивейкин. Его слова приводятся на сайте Госдумы.

«Планируется, что экономия бюджетных средств за счет понижения "звездности" гостиниц до четырех звезд в результате открытого аукциона составит 180 миллионов рублей», — сказал он. Отмечается, что речь пойдет о депутатах восьмого созыва Госдумы, которые не проживают в Москве на постоянной основе.

Дивейкин также добавил, что благодаря оптимизации расходов на авиационные перелеты депутатов за два года удалось сэкономить 405 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Госдума сэкономила около 1,3 миллиарда рублей. Большую часть этих средств удалось сберечь благодаря отказу от заграничных поездок. Деньги были направлены в резервный фонд.