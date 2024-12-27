Сгоревший в небе над США китайский спутник напугал американцев

Gizmodo: американцев испугал сгоревший в небе над Луизианой китайский спутник

Сотни американцев сообщили о падающих с неба огненных шарах, которые оказались результатом сгорания китайского спутника. Об этом сообщает издание Gizmodo.

В ночь на 22 декабря Американское метеорное общество рассказало, что получило 152 сообщения очевидцев, которые видели падение китайского спутника. Речь идет о спутнике SuperView 1-02, который был запущен в 2016 году и в 2022 году был выведен из эксплуатации.

Сообщается, что напугавший американцев спутник вошел в атмосферу Земли в ночь на 22 декабря и сгорел в небе над Новым Орлеаном, штат Луизиана. По словам журналистов, космический аппарат разлетелся на горящие фрагменты из-за того, что был выведен с орбиты неконтролируемым образом.

Авторы Gizmodo раскритиковали китайцев, заметив, что неработающие спутники на орбите Земли представляют опасность для других аппаратов. По их словам, часто спутники оснащают системой для контролируемого входа в атмосферу, однако «Китай известен плохим орбитальным этикетом».

Напротив, журналисты китайского издания South China Morning Post не увидели в событии ничего плохо. По их словам, сошедший с орбиты аппарат не представлял опасности, но зато устроил американцам световое шоу.

В начале декабря Китай запустил пять спутников высокоскоростной лазерной системы. Миссия стала 551-й для ракет типа Long March.