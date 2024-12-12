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19:54, 12 декабря 2024Наука и техника

Китай запустил спутники высокоскоростной лазерной системы

Китай запустил пять спутников высокоскоростной лазерной системы
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ng Han Guan / AP

Китай осуществил успешный запуск пяти спутников высокоскоростной лазерной тестовой системы. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (China Aerospace Science and Technology Corporation, CASC), передает ТАСС.

Старт ракеты-носителя CZ-2D (Long March 2D), которая вывела космические аппараты на орбиту, состоялся в 15:17 по пекинскому времени (10:17 мск) с космодрома Цзюцюань. Эта миссия стала 551-й для ракет типа Long March.

CZ-2D способна вывести до 3,5 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, а на солнечно-синхронную — до 1,3 тонны.

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Ранее американское издание ArsTechnica писало, что новая ракета Long March 12, впервые запущенная с парой экспериментальных спутников, обеспечит Китаю путь к Луне. Двухступенчатый носитель с четырьмя двигателями YF-100K способен вывести до 12 тонн груза на низкую околоземную орбиту.

В ноябре стало известно, что Китай планирует начать запуск спутников следующего поколения национальной навигационной системы Beidou в 2027 году.

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