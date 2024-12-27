Количество фишинговых атак на пользователей iPhone выросло

Lookout: фишинговых атак на пользователей iOS оказалось больше, чем на Android

В третьем квартале 2024 года хакеры чаще устраивали атаки на корпоративных пользователей со смартфонами на iOS, чем на Android. Об этом сообщается в отчете компании по безопасности Lookout Threat Lab.

Отчет фирмы охватывает устройства пользователей, применяемые в корпоративной среде. По данным за три квартала 2024 года, 19 процентов iPhone подвергались хотя бы одной фишинговой атаке за 9 месяцев года. Для сравнения, лишь 10,9 процента Android-смартфонов оказывались под атакой злоумышленников за тот же период.

Аналитики Lookout Threat Lab отметили, что корпоративные пользователи стали чаще выбирать устройства от Apple вместо Android-телефонов. Это связали с тем, что у iOS единая экосистема, которая позволяет проще управлять процессами. «В клиентской базе Lookout устройств iOS в два раза больше, чем устройств Android», — отметили авторы.

Трендом 2024 года среди хакеров и злоумышленников специалисты назвали атаки с «имперсонацией руководителя». То есть злоумышленник выдает себя за руководителя компании, выходит на контакт с его подчиненным и требует перечислить деньги или раскрыть конфиденциальные данные. По словам аналитиков, злоумышленники пользуются тем, что сотрудники могут не знать руководство в лицо и рассчитывают, что подчиненные желают быть полезными для начальника.

В середине декабря корпорация Microsoft признала наличие критической ошибки антивируса Windows Defender в Windows 11. Баг теоретически позволяет злоумышленникам похищать конфиденциальную информацию.