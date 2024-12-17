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16:58, 17 декабря 2024Наука и техника

В Windows 11 нашли критическую уязвимость

Пользователям Windows 11 посоветовали не волноваться из-за критической ошибки
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft признала наличие критической ошибки антивируса Windows Defender в Windows 11. На это обратило внимание издание Forbes.

Журналисты медиа заметили, что 12 декабря Microsoft рассказала о критической уязвимости, отслеживаемой под идентификатором CVE-2024-49071. Она касается встроенной программы Windows Defender и потенциально позволяет злоумышленникам похищать конфиденциальную информацию.

Инженеры Microsoft заявили, что ошибка обнаружена, однако пользователям не стоит волноваться и предпринимать каких-либо действий. В компании объяснили, что проблема была решена на стороне серверов Microsoft. «Вот так выглядит хорошая реакция команды безопасности», — прокомментировали факт решения проблемы журналисты Forbes.

В компании также пояснили, что из-за ошибки сервис Windows Defender создавал индекс личных или конфиденциальных документов, к которым могли получить доступ неавторизованные пользователи. Однако специалистам не известно ни об одном случае взлома.

Ранее оказалось, что функция Recall в Windows 11 может сохранять конфиденциальную информацию пользователей. В Microsoft объяснили, что сервис будут постоянно улучшать и устранять ошибки.

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