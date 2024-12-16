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12:23, 16 декабря 2024Наука и техника

Windows 11 уличили в копировании номеров банковских карт

Функция Recall в Windows 11 стала записывать номера банковских карт
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Функция Recall в Windows 11 может сохранять конфиденциальную информацию пользователей. На это обратили внимание авторы издания Tom's Hardware.

Recall — функция на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая постоянно записывает экран компьютера, чтобы пользователь в любой момент смог обратиться к этим записям. Журналист медиа Аврам Пилтч уличил Recall в том, что она может копировать данные кредитных карты, хотя настройки Windows запрещают это делать.

Пилтч попытался ввести номер своей банковской карты на ряде сайтов, а также номер социального страхования — уникальный идентификатор, который присваивается гражданам и резидентам США. Затем он запросил записи экрана Recall и выяснил, что в ряде случаев ОС сохранила эту информацию. При этом у него была включена настройка «Фильтрация конфиденциальной информации», с которой Recall не должна запоминать приватные данные.

Журналист отметил, что в ряде случаев Windows все же игнорирует его банковские данные: так, на этапе покупки в одном из магазинов информация о карте и номере социального страхования была скрыта. Аврам Пилтч обратился в Microsoft, и в компании ответили, что ошибки возможны, но инженеры продолжают улучшать функцию.

В начале декабря стало известно, что корпорация Microsoft не смогла запустить без сбоя функцию Recall в Windows 11. Некоторые пользователи заметили, что Recall не смогла корректно сохранить скриншоты и записи экрана.

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