«Шпионскую» функцию Windows 11 не смогли нормально запустить

MSPowerUser: функция записи экрана Recall не смогла заработать в Windows 11

Корпорация Microsoft не смогла запустить без сбоя функцию Recall в Windows 11. На это обратило внимание издание MSPowerUser.

Ранее американская компания открыла доступ к Recall — функции Windows 11 на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая постоянно делает снимки экрана. Опция оказалась доступна пользователям программы бета-тестирования Windows Insider. Как выяснилось, энтузиасты и хакеры заметили, что Recall начала работать не так, как положено.

Пользователи рассказали, что «шпионская» функция, выход которой откладывали с весны, в некоторых случаях удаляла, а не сохраняла скриншоты и записи экрана. В Microsoft признали ошибку и объяснили, почему Recall не работает нормально.

Инженеры отметили, что новая функция может не работать из-за ошибки совместимости с обновлением KB5046740, которое вышло 21 ноября. В Microsoft не стали раскрывать детальную информацию о проблеме, но рекомендовали пользоавателям Windows Insider отказаться от установки KB5046740 или удалить обновление.

Также в компании заявили, что Recall может работать некорректно с некоторыми приложениями Windows. В этом случае функция не будет записывать экран в то время, когда определенные программы будут открыты.

В конце ноября представители Microsoft назвали Recall самой безопасной функцией в Windows. Таким образом они попытались успокоить пользователей, которых напугало появления опции.