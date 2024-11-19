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19:06, 19 ноября 2024Наука и техника

Microsoft успокоила пользователей самой спорной функции Windows 11

Microsoft заявила, что опция записи экрана Recall в Windows 11 крайне безопасна
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Globallookpress.com

Представители корпорации Microsoft в ходе конференции Ignite 2024 постарались убедить пользователей Windows 11 в безопасности новых функций. На это обратило внимание издание Digital Trends.

По словам журналистов, руководители компании отдельно обратили внимание на функцию Recall, которая постоянно делает снимки экрана и сохраняет записи на диске. В корпорации рассказали, что услышали критиков, которые называют ее самой спорной функцией Windows, и постарались сделать новый сервис максимально безопасным и контролируемым.

Recall работает на основе искусственного интеллекта (ИИ) и предназначена для быстрого поиска документов на компьютере. В Microsoft отметили, что записанные Recall данные будет охранять биометрическая система Windows Hello, что делает эту функцию «самым безопасным решением из всех, которые Microsoft когда либо предлагала».

В компании отметили, что функция записи экрана будет отключена по умолчанию. На корпоративных устройствах Recall сможет включить только администратор или авторизованный IT-специалист.

Корпорация Microsoft несколько раз откладывала выпуск Recall для Windows 11, хотя ее анонсировали еще весной. Добавление Recall в ОС от Microsoft ожидали в июле, затем ее выход перенесли на октябрь, а затем — на декабрь.

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