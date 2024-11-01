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15:28, 1 ноября 2024Наука и техника

Выпуск самой спорной функции Windows 11 снова отложили

The Verge: запуск функции записи экрана в Windows 11 отложили до декабря
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Корпорация Microsoft в очередной раз отложила выпуск функции Recall для Windows 11. Об этом сообщает издание The Verge.

Функция Recall постоянно делает скриншоты экрана и сохраняет их в отдельном месте на диске ПК. В конце октября представители компании заявили, что внедрение опции в Windows 11 задерживается, так как ей нужно больше времени, чтобы протестировать ее.

«Мы стремимся предоставить безопасный и надежный опыт с Recall», — отметил старший менеджер по продуктам Windows Брэндон Леблан. Для этого Microsoft совместно с участниками программы Windows Insiders будет дополнительно проверять уровень защиты данных пользователей. Функция, которую называют самой спорной в Windows 11, будет запущена в декабре. Изначально ее планировали запустить в октябре.

По словам журналистов, инженеры компании проверяют утверждения многих пользователей, что хранить скриншоты экрана на компьютере небезопасно. В том числе в Microsoft хотят убедиться, что получить доступ к изображениям можно только через аутентификацию в Windows Hello.

«Старый добрый страх, неуверенность и сомнения распространились далеко и широко», — подытожили авторы The Verge. По их мнению, Microsoft напугала пользователей, когда ранее сделала Recall неудаляемой на компьютерах, а потом и вовсе убрала ее из Windows.

В начале октября Microsoft разрешила пользователям удалять из Windows 11 функцию постоянного записи экрана Recall. В компании отметили, что новая функция будет отключена по умолчанию, хотя ранее было наоборот.

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